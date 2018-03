BSV er ude af EHF Cup trods sejr over bundesligaklub

Med sejren sikrede BSV sig gruppens andenplads efter suveræne Magdeburg, men det var ikke nok til at avancere, da BSV blev dårligste toer i regnskabet på tværs af de fire grupper.

BSV havde brug for en storsejr til Cocks over Nexe i gruppe C lidt senere lørdag, men Nexe vandt 22-20.

Men BSV styrkede selvtilliden med en sejr, som dog burde have været større. Men i en dramatisk slutfase, hvor dommerparret kom i negativ fokus, pyntede tyskerne på facit.

Magdeburg kom bedst fra start i kampen og bragte sig foran 7-4, inden BSV fik helt fat i opgøret.

BSV sluttede halvlegen bedst af og kunne gå til pause med en føring på 12-11.

Den gode afslutning lod til at give danskerne mod på mere. I hvert fald kom de blæsende fra starten af anden halvleg, hvor de for alvor satte sig på kampen.

BSV scorede de første fem mål efter pausen og var pludselig foran med 17-11.

Danskerne var bevidste om, at en storsejr var påkrævet for at holde bedre liv i håbet om avancement, og holdet satsede derfor stort.

Men det bar ikke frugt. I den dramatiske slutfase var BSV-spillerne stærkt utilfredse med dommerne, der inden for to minutter gav tre tominuttersudvisninger til hjemmeholdet samt rødt kort til Michael V. Knudsen.

BSV's 26-20-føring skrumpede til 27-25, hvor tyskerne med 35 sekunder tilbage misbrugte et straffekast.

Bundesligaens aktuelle nummer fire reducerede kort efter alligevel til 26-27, men BSV kørte den knebne sejr i hus.