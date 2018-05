BSV er klar til DM-semifinale efter smal sejr over KIF

Dermed avancerede Peter Bredsdorff-Larsens tropper, mens gæsterne drøm om en semifinaleplads strandede.

BSV slutter sig til GOG, Aalborg Håndbold og Skjern Håndbold, der alle tidligere blev klar til semifinalerne.

Bjerringbro-Silkeborg fik en fremragende start på kampen, hvor holdet ved stillingen 2-1 scorede fire mål i træk og bragte sig foran 6-1 i løbet af de første fem minutter.

Sebastian Skube var en vigtig faktor i den stærke start fra BSV. Efter 14 minutter havde han scoret fire gange på fire forsøg, da han øgede til 11-5 for hjemmeholdet.

KIF Kolding København fortsatte taktikken med at spille syv mod seks, hvor målmanden bliver erstattet af en markspiller, når holdet er i angreb.

Gæsterne mødte dog overmagten i første halvleg, og BSV løb ganske enkelt KIF over ende i de første 30 minutter og gik til pause foran 18-11.

Der var stor tænding hos begge hold til det vigtige opgør, og også dommeren var på en hård arbejdsdag, da han ofte i første halvleg måtte trække det gule kort.

I anden halvleg skiftedes de to hold til at score, og KIF havde derfor svært ved at hente det store forspring, som BSV havde skabt i første halvleg.

Efter 42 minutters spil stod Bo Spellerberg fra KIF klar til at skyde straffekast, men inden han kunne afvikle skuddet, modtog han en udvisning for brok. Spellerberg fik i marts tildelt en spilledags karantæne for at udvise "verbal usportslig adfærd" over for dommerne.

Med 14 minutter igen holdt BSV fast i føringen ved stillingen 29-21, men herfra begyndte KIF at få overtaget, og langsomt begyndte gæsterne at komme tættere på BSV.

Bo Spellerberg reducerede til 25-29 med ti minutter igen, og KIF fik skabt yderligere spænding, da Spellerberg reducerede til 28-30 tre minutter før tid, men holdet måtte sande, at det ikke bliver til en plads i semifinalen i denne sæson.