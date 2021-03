BSH taberdømmes i tre kampe for brug af ulovlig spiller

Bjerringbro-Silkeborg (BSH) taberdømmes i tre kampe og fratrækkes seks point i den bedste danske håndboldrække for at have benyttet en ulovlig spiller.

Det er Disciplinærinstansen for Håndboldligaen og 1. division, der har truffet afgørelsen, oplyser Dansk Håndbold Forbund (DHF) onsdag.

BSH skriver på sin hjemmeside, at det skyldes en administrativ fejl fra den midtjyske klubs side.

Det drejer sig om stregspilleren Sasser Valde Helveg Sonne, som har været udlejet til Lemvig-Thyborøn, men som kom tilbage til BSH 31. december 2020.

Siden var han med i tre kampe, men var ikke registreret som BSH-spiller, men derimod Lemvig-spiller.

- Vi erkender, at vi har lavet en administrativ fejl, idet spilletilladelsen ikke har været korrekt registret af os i DHF's system HåndOffice.

- Juridisk kan der dog ikke være tvivl om, at vi har haft spilletilladelsen, siger BSH-direktør Jesper Schou til klubbens hjemmeside.

De tre BSH-kampe var mod TMS Ringsted 4. februar, TTH Holstebro 13. februar samt mod KIF Kolding 17. februar.

BSH vandt kampene, men er nu taberdømt i alle tre opgør og mister derved seks point.

Ud over pointstraffen har BSH fået en bøde på tre gange 10.000 kroner samt et retsgebyr på 3566 kroner.

Inden straffen var BSH placeret på en tredjeplads i ligaen med 33 point efter 22 kampe. Efter straffen vil holdet rykke ned ved siden af Sønderjyske på femtepladsen med 27 point.

- Vi jagter stadig at stå i en DM-finale, og vi vil gerne stå øverst på sejrsskamlen, når turneringen er afgjort. Det er stadig vores mål.

- Og jeg håber ikke, at den her sag får stor betydning for de øvrige involverede klubber. Tingene skal afgøres på banen og ikke uden for banen, siger Jesper Schou.

I tabellen vil TMS Ringsted, TTH Holstebro og KIF Kolding få tildelt en sejr - derved får de tre hold to point hver samt en målscore på 0-0 fra de berørte kampe.

BSH overvejer lige nu, om klubben vil appellere afgørelsen. Det skal ske inden for en uge.