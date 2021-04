BSH stempler ind i slutspillet med hjemmesejr over KIF

Her vandt holdet på hjemmebane med 37-29 over KIF Kolding. Gæsterne var foran med et mål ved pausen, men en lang periode uden scoringer i anden halvleg ødelagde muligheden for at få noget med hjem.

BSH ligger nu nummer to i slutspillets gruppe 1 med tre point, men holdet har spillet en kamp mere end GOG og Sønderjyske, der ligger henholdsvis nummer et og tre.

KIF Kolding ligger på fjerdepladsen og må fortsætte sin søgen efter første point i slutspillet.

Koldingenserne kan dog være stolte af deres præstation i første halvdel af onsdagens udekamp.

De undertippede gæster kom ganske vist bagud 2-5 tidligt i opgøret, men spillede generelt med høj kvalitet og få fejl i første halvleg.

Især Alexander Morsten og Thomas Boilesen gav Bjerringbro-Silkeborgs forsvar problemer, og samtidig havde målmand Tim Winkler godt styr på BSH-skytterne.

Før slutspillet havde Bjerringbro-Silkeborg vundet 11 kampe på stribe. De tre af dem endte dog i nederlag på skrivebordet på grund af uretmæssig brug af en spiller.

Men slutspillet begyndte med et nederlag til Sønderjyske, og et nyt et af slagsen truede ved pausen onsdag, hvor KIF var foran med et enkelt mål.

I anden halvleg fik BSH dog vist, hvad holdet rummer af kvalitet.

Værterne var langt mere effektive foran mål, og samtidig begyndte KIF at begå flere fejl. BSH scorede ni mål på stribe og vendte 18-20 til 27-20. Det var afgørelsen på kampen.

Efter mere end 12 minutter lykkedes det endelig KIF Kolding at få scoret, men det var for sent til at skabe spænding om resultatet.