BSH sætter punktum i sag om pointstraf i håndboldligaen

BSH havde ellers mulighed for at tage sagen videre til Idrættens Højeste Appelinstans under Danmarks Idrætsforbund (DIF), men klubben fandt det usandsynligt, at den ville få medhold, og dermed stopper sagen her.

Beslutningen sker især af respekt for de andre hold i ligaen, så de ved, hvad der er udgangspunktet inden den sidste spillerunde i grundspillet på søndag, siger Jesper Schou.

- Vi synes stadigvæk, at der godt kunne være noget for en instans mere at kigge på. Omvendt er vi også med på, at der vil være en minimal chance for, at det blev ændret.

- Men vi vægter også helheden i forhold til turneringen og de øvrige klubber, så man kan få slået en streg og få afsluttet grundspillet og komme videre med slutspillet, siger han.

Der var ikke styr på det formelle papirarbejde, da stregspilleren Sasser Valde Helveg Sonn i foråret vendte tilbage til den midtjyske klub efter et lejeophold i Lemvig-Thyborøn.

Det fik Disciplinærinstansen for Håndboldligaen og 1. division til at skride til handling.

BSH blev taberdømt i tre ligakampe mod TMS Ringsted, TTH Holstebro og KIF Kolding. Derudover blev der udstukket en bøde på samlet 30.000 kroner.

Klubben ankede sagen, men Håndboldens Appelinstans stadfæstede i sidste uge afgørelsen.

Selv om BSH har fået fratrukket seks point, er holdet alligevel sikker på at slutte grundspillet på fjerdepladsen og går dermed videre til slutspillet med et point.

Derfor er det heller ikke kritisk, at holdet tirsdag har suspenderet træningen, efter at netop Sasser Valde Helveg Sonn er testet positiv for coronavirus. Lørdag kom det frem, at Nikolaj Øris Nielsen er blevet smittet med coronavirus.

Afgørelsen har derimod haft store konsekvenser for kampen om at undgå direkte nedrykning, hvor TSM Ringsted inden sidste spillerunde søndag stadig kan nå at overhale Lemvig-Thyborøn.