BSH-profiler takker af med håndboldfinale

Hvis man kan snakke om at slutte på toppen, så må det være tilfældet for Peter Bredsdorff-Larsen.

I november sidste år blev det meldt ud, at samarbejdet med Bredsdorff-Larsen stopper efter sæsonen. Samtidig stopper syv spillere også i klubben, der vil i en ny retning, ryste posen og ændre i organisationen.

- Jeg er utrolig glad for de syv år, jeg har været her. Jeg afleverer et hold, der er et betydeligt bedre sted, end da jeg overtog det, siger Bredsdorff-Larsen.

Han kom til BSH i 2014 og vandt blandt andet mesterskabet med klubben i 2016 og fik sølv to år senere.

Den 53-årige træner lægger ikke skjul på, at han gerne havde set holdet fortsætte.

- Det er et hold, som jeg har tegnet. Enhver kan se med finalepladsen, at det er et hold, der har stort potentiale og godt kunne have nogle fine år foran sig.

- Det er helt fint, at klubben vil ændre på organisationen. Det er et valg, man har truffet, men det er bare ikke noget for mig. Men jeg undrer mig over, at man ikke har forlænget med en række spillere, der gerne ville være blevet.

- Men nu glæder vi os over, at vi kan runde tingene godt af, siger han.

Blandt andre skifter Sebastian Skube, Kasper Larsen og August Pedersen væk fra klubben, mens Jesper Nøddesbo og Klaus Thomsen indstiller karriererne.

På ledelsesgangen er man imponeret over, at holdet har nået finalen, til trods for at det for flere er sidste sæson i klubben, siger direktør Jesper Schou.

- Det er stærkt. Vi var sikre på, at Peter ville videreføre det stykke arbejde, han har gjort for os, også selv om vi ikke skulle fortsætte med at samarbejde.

- Det er en cadeau til Peter, til spillerne og til os som klub, at vi har kunnet håndtere det og stå i en finale, selv om der er spillere og trænere, der stopper.

- Der er et stærkt sammenhold på holdet mellem spillerne. Det, tror jeg, har båret holdet langt i år. Denne her stemning er der ikke altid på et hold, men en gang imellem rammer man den bare, og det har vi gjort i år, siger han.

Spørgsmål: Men fortryder I så ikke, at I ikke forlængede kontrakten med Peter Bredsdorff-Larsen og nogle af spillerne, eller er det rettidig omhu?

- Det kan du godt sige, at det er. Det nemmeste er jo at køre videre med det, der er. Men det er jo ikke sikkert, at det nødvendigvis giver bedre resultater.

- Man ved aldrig, hvordan det ville være gået, hvis man havde gjort noget andet. Der er en stærk tro på, at det vi gør, bliver mindst lige så godt.

- Jeg kan godt forstå spørgsmålet, men jeg synes, at vi får en anden balance på holdet, der bliver rigtig spændende at følge, og der er flere veje til succes, siger han.

Bredsdorff-Larsen skal efter sommerferien være træner for Færøerne, men han afviser ikke, at han i fremtiden igen bliver at finde i dansk klubhåndbold.

- Nu glæder jeg mig først og fremmest til finalerne og så til et nyt projekt på Færøerne. Derefter får jeg lejlighed til at vurdere, hvad der så skal se. Men jeg kan sagtens se mig selv komme tilbage i en eller anden rolle, siger han.

Finalen fløjtes i gang onsdag aften klokken 20.30 i Aalborg. Der er returkamp i Silkeborg på tirsdag i næste uge. Ender kampene med en sejr til hvert hold eller to uafgjorte, skal finaleserien ud i en tredje og afgørende kamp.

TTH Holstebro og GOG mødes i kampen om bronzemedaljerne. Første kamp i Gudme begynder 18.30 onsdag.