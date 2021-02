BSH mister holdets offensive hjerne til sommer

Gennem snart syv sæsoner har Bjerringbro-Silkeborg (BSH) fra landets bedste række i herrehåndbold haft den slovenske playmaker Sebastian Skube til at sætte angrebsspillet op.

Klubben oplyser i en pressemeddelelse onsdag, at Skube stopper i klubben efter denne sæson.

- Det er en fantastisk spiller, som vi til sommer tager afsked med, siger BSH-direktør Jesper Schou.

- Jeg kan uden tøven sige, at Sebastian gennem sine snart syv sæsoner har været en af de allerstørste profiler i den danske liga, og han har sat et enormt aftryk på vores hold og de resultater, vi har opnået.

Ifølge direktøren var begge parter interesseret i at forlænge samarbejdet, men man kunne ikke blive helt enige om en ny aftale.

Den 33-årige playmaker har angiveligt fremtiden på plads, men det oplyses ikke, hvor han skal hen. At dømme ud fra hans udtalelser i pressemeddelelsen tyder det dog på, at han ikke bliver i Danmark.

- Jeg har sagt mange gange, at jeg synes, Danmark er det bedste land i verden, og vi har det helt fantastisk, min kone, vores datter og jeg, siger han.

- Der er så mange ting, man kan lave i Danmark, og folk er virkelig imødekommende. Det er et perfekt sted for en lille familie som vores. Vi har haft syv af de bedste år i vores liv, og vi vil aldrig glemme, hvor godt vi har haft det her.

Skube kom til klubben i 2014 fra RK Celje og nåede et foreløbigt højdepunkt med DM-guldet i sæsonen 2015/16.

I indeværende sæson indtager BSH øjeblikkeligt fjerdepladsen i grundspillet.