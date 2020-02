BSH-boss: Det er nødvendigt at hente Markussen-erstatning

Ledelsen i Bjerringbro-Silkeborg (BSH) skal blandt andet bruge foråret på at finde ud af, hvem der skal erstatte Nikolaj Markussen, der til sommer skifter til den ungarske storklub Veszprem.

Farvellet til den 211 centimeter høje verdensmester tvinger nemlig BSH til at finde en ny bagspiller med et højt niveau. Muligvis skal der mere end en spiller til at erstatte Markussen.