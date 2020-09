Chelsea-ejer Roman Abramovich har investeret i både London-klubben og i andre klubbers spillere. Det skaber nu problemer for russeren.

BBC: Abramovich havde andel i modspiller i Chelsea-kamp

Chelsea-ejer Roman Abramovich havde andel i en modspiller i to Chelsea-kampe i 2014, skriver BBC.

Roman Abramovich har investeret massivt i Chelseas spillertrup forud for denne sæson og også i tidligere år. Det er ikke nyt.

Men Chelsea-ejeren har hemmeligt også investeret i spillere i andre klubber. Og det skaber nu problemer for russeren, skriver mediet BBC.

Ifølge lækkede dokumenter kaldet FinCen files, som BBC Panorama er kommet i besiddelse af, har Abramovich ejet andele i fodboldspillere, som ikke var på kontrakt i Chelsea.

En af de spillere er peruaneren Andre Carillo, som Chelsea har stået over for i to kampe i Champions League i 2014.

Gennem selskabet Leiston Holdings med base på De Britiske Jomfruøer har Abramovich investeret i spillere som tredjepartsejer, skriver BBC.

Tredjepartsejerskab er, når investorer køber en andel af en fodboldspillers fremtidige transferværdi. Det sker typisk i klubber, der er presset økonomisk og har brug for penge her og nu.

Den praksis blev forbudt i den engelske Premier League i 2008 og internationalt i 2015.

Chelsea mødte Sporting Lissabon i Champions Leagues gruppespil i 2014. Carillo var med for det portugisiske hold i begge gruppekampe mod Chelsea i henholdsvis september og december 2014.

Dermed kan det kritiseres, at Abramovich havde aktier i 12 spillere på banen.

Det mener Lord Triesman, der er tidligere formand i Det Engelske Fodboldforbund (FA).

- Jeg synes ikke, at det er i orden, at en ejer af en fodboldklub også ejer spillere i andre klubber. Det er netop derfor, at tredjepartsejerskab er blevet forbudt.

- Det mistænkeliggør og kaster en skygge over fodbolden. Ud fra de dokumenter, jeg har set, ville jeg som formand for FA undersøge sagen nærmere, siger Triesman til BBC Panorama.

En talskvinde for Abramovich afviser, at russeren har gjort noget ulovligt.

- At transaktionerne måske har været hemmelige, betyder ikke, at nogle love eller regler er blevet brudt, siger den unavngivne talskvinde til BBC.

Hun tilføjer, at sagerne relaterer til en periode, inden reglerne blev ændret og tredjepartsejerskab blev forbudt.