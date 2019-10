Axelsens modstander kritiserer Denmark Open-tider

Både Viktor Axelsen og Chen Long blev fredag klar til semifinalen i Denmark Open.

Men danskeren kunne juble over sin kvartfinalesejr over landsmanden Anders Antonsen, to en halv time før at billetten var i hus for kineseren, hvis kvartfinalekamp først sluttede efter midnat.

Det har fået Chen Long, der er nummer fem i verden, til at kritisere arrangørerne af Denmark Open.

- Jeg vil sige, at når Denmark Open er en Super 750-turnering, så er det at bede en topspiller spille en kamp til efter midnat virkelig udmattende, og det burde være arrangeret bedre, siger han til TV2 Sport.

Badminton Danmarks direktør, Bo Jensen, forklarer til tv-stationen, at det uheldige tidspunkt blandt andet skyldes, at Det Internationale Badmintonforbund har et krav om, at der skal spilles otte livekampe i træk.

Chen Long spillede fredag den sidste af de otte kampe på tv-banen, og tre af de forudgående syv kampe gik i tre sæt og varede derfor længere end beregnet.

Især Rasmus Gemkes kvartfinale mod verdensetteren Kento Momota var en tidsrøver, da det overraskende lykkedes danskeren at tvinge kampen ud i tre sæt og næsten halvanden times badminton, før Momota vandt.

- Det er altid uheldigt, når vi kommer ud for at skulle spille kampene så sent på aftenen, men der er en lang række faktorer, som vi er nødt til at tage hensyn til i vores planlægning, og som gør det til et kæmpestort puslespil at få programlægningen til at gå op, siger Bo Jensen til TV2 Sport.

Lørdagens semifinale mellem Chen Long og Axelsen er den sidste på bane et og var oprindeligt sat til at starte klokken 14.40, men indtil videre er fire af af de forudgående kampe gået i tre sæt, og det forventede kamptidspunkt for danskerens kamp er rykket til 17.15.