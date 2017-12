Axelsen viser klassen og indløser billet til semifinale

Axelsen vandt 21-16, 14-21, 21-15 over Chou Tien Chen fra Taiwan i den tredje og afgørende gruppekamp, hvor det handlede om en plads i semifinalen for begge spillere.

- Jeg synes ikke, jeg spillede ret godt. Det må helst ikke være sådan, men jeg er glad for, at det lykkedes mig at vinde.

- Jeg prøvede at arbejde mig ind i det, og det fik jeg gjort. Målet var at vinde, og det gjorde jeg, siger Axelsen til TV2 Sport.

Axelsen var i store problemer i første sæt, hvor danskeren kom bagud med 10-15 og til tider virkede opgivende og også så ud til at døje med lidt problemer i lysken.

Men pludselig viste Axelsen tårnhøj klasse og vandt 11 ud af de næste 12 point.

Især duellen, der sikrede Axelsen kontakt ved 16-16, så ud til at knække taiwaneren, som tabte pointet efter en meget lang duel.

I andet sæt løftede Chou Tien Chen sit spil, og Axelsen fik igen problemer. Til forskel fra første sæt kunne danskeren ikke levere et comeback.

Axelsen fik muligvis tiltrukket en del mennesker til sin i forvejen store fanskare, da han viste klassen og et eksempel på fair play ved at forære et point væk til sin modspiller.

Dommeren overså, at Axelsen i en duel ramte nettet med sin ketsjer og dermed burde have tabt pointet. Men i stedet fik han det tilkendt trods protester fra Chou Tien Chen.

Axelsen ville ikke have det hængende på sig og servede med vilje fjerbolden i nettet på det efterfølgende point, så taiwaneren reducerede til 9-14.

- Jeg var jo ved at rive hele nettet ned. Så jeg valgte at give et point væk.

- Normalt skulle jeg måske bare have spillet videre, for det er en del af spillet, men hun (dommeren) burde jo have set det, den var jo tydelig, lyder det fra Axelsen.

Gaveboden kostede dog ikke sejren, som stille og roligt blev kørt i hus af Axelsen efter føringer på både 15-9, 18-11 og 20-14.