Axelsen var usikker på niveauet før comebacktriumf

Viktor Axelsen viste ingen tegn på rust, da han tidligere søndag besejrede englænderen Rajiv Ouseph og vandt EM i badminton for anden gang.

- Jeg var en smule usikker på mit niveau. Men jeg synes, jeg har bevist, at jeg er ved at være tæt på.

- Og det er først og fremmest det, som jeg er glad og stolt over; at jeg kommer her og vinder forholdsvis overbevisende, siger Axelsen til TV2 Sport.

I søndagens finale var Axelsen særdeles overlegen. Han kørte rundt med Ouseph, som i semifinalen sendte Jan Ø. Jørgensen ud.

Men selv om det så overbevisende ud, var det ikke nemt, understreger Axelsen.

- Det kræver, at jeg ligger oppe i det højeste gear for at kunne vinde så overbevisende. Men det gjorde jeg så også i størstedelen af kampen. Så jeg er godt tilfreds, siger han.

Axelsen havde en god uge i spanske Huelva, hvor han tog fem sejre på stribe uden at afgive et eneste sæt.

Den sværeste opgave var han på i kvartfinalen, hvor han slog landsmanden Rasmus Gemke 21-11, 21-16.