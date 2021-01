Axelsen udspiller indoneser i åbning af sæsonfinale

Her vandt han sin første kamp med 21-17, 21-8 over Anthony Ginting fra Indonesien.

Axelsen har nu vundet 29 kampe i træk og har stadig ikke tabt en turneringskamp siden 18. januar sidste år.

Den 27-årige fynbo kom til sæsonfinalen med to friske turneringstriumfer fra to udgaver af Thailand Open, og onsdag tog han så første skridt mod avancement fra gruppespillet.

Det var endda mod Ginting, der regnes med i favoritfeltet i sæsonfinalen.

Efter et jævnbyrdigt første sæt var Axelsen dog en klasse bedre i andet sæt.

Axelsen var tændt fra start og virkede oplagt, og han bragte sig da også på 2-0. Men Ginting viste hurtigt, at han var kommet på banen for at byde den formstærke dansker op til dans.

Indoneseren spillede sig på 10-8, men Axelsen tog de næste tre point inden sættets korte pause ved 11-10.

Sættet fortsatte jævnbyrdigt med knebne føringer til begge sider. Men Axelsen kom ovenpå på det helt rette tidspunkt, da han vekslede 17-17 til 20-17 og udnyttede første sætbold med en hopsmash.

Andet sæt blev indledt med et par lange dueller, hvor Axelsen begge gange trak det længste strå, og langsomt sivede kræfterne og troen ud af Ginting.

Axelsen strammede blot grebet med stor fokus og kom foran 11-2.

Ginting gjorde, hvad han kunne for at komme tilbage, men danskeren havde et modsvar på næsten alt.

15-3 blev til 15-6, men så spillede Axelsen et par gode bolde og kom foran 18-7.

Et par minutter senere blev sejren sikret på første matchbold, da Ginting slog bolden ud.

I gruppens anden kamp vandt Tien Chen Chou fra Taiwan over Zii Jia Lee fra Malaysia med cifrene 21-16, 12-21, 21-11. Torsdag skal Axelsen møde Lee.

Tidligere onsdag fik turneringens andet danske islæt, Anders Antonsen, sin første gruppekamp med 15-21, 21-16, 21-18 over indiske Srikanth Kidambi.