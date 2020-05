Axelsen tvivler på mere badminton i 2020

Den internationale badmintonsæson er foreløbig suspenderet frem til efteråret, men det er langt fra sikkert, at spillerne får lov at gå på banen til den tid.

Den danske stjernespiller Viktor Axelsen fortæller i et interview med Politiken, at han endda er begyndt at indstille sig på, at det kan være slut med badminton i resten af 2020.