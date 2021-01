Axelsen stormer videre og sørger for ny dansk finale

Chou Tien Chen fra Taiwan blev på tre kvarter slået i to sæt i semifinalen med cifrene 21-16, 21-9. Axelsen skal søndag møde landsmanden og træningsmakkeren Anders Antonsen i finalen.

Viktor Axelsen fortsætter med at feje modstandere af banen i Bangkok.

Det er tredje uge i træk, at Viktor Axelsen skal spille en stor finale i Bangkok. I de forgangne to uger har det resulteret i sejre i to gange Thailand Open - senest mod en anden dansker, Hans-Kristian Vittinghus, i sidste weekend.

Axelsen og Chou Tien Chen stod også overfor hinanden fredag i den sidste gruppekamp inden semifinalen.

Den kamp vandt danskeren i overbevisende stil. Helt lige så overlegen var Axelsen ikke fra start lørdag. Ved den indlagte pause i første sæt stod der 11-8 i dansk favør.

Chou Tien Chen fik dog udnyttet spilstoppet bedst og kom med fire point i træk på 12-11, inden Axelsen igen så småt tog fat. Danskeren slog det afgørende hul, da taiwaneren sendte bolden i nettet og gjorde det til 18-15 til Axelsen.

Andet sæt var anderledes ensidigt. Axelsen var i fuld kontrol fra start og kunne gå til pause foran 11-5.

Herefter var der klasseforskel, og Chou Tien Chen så mere og mere opgivende ud. Til sidst var det bare et spørgsmål om tid, før den danske finalebillet var en realitet.