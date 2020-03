Axelsen spiller All England-finale tidligt på eftermiddagen

Viktor Axelsen skal søndag i aktion omkring klokken 14, når det gælder finalen i den traditionsrige turnering All England i Birmingham.

Den danske badmintonspiller møder i finalen topseedede Chou Tien Chen fra Taiwan, og kampen er programsat som søndagens anden kamp i turneringen.

Den spilles efter finalen i damedouble, der starter klokken 13 dansk tid. Det fremgår lørdag aften af arrangørernes hjemmeside.

Det var med nød og næppe, at Axelsen bookede billetten til finalekampen. Lørdagens semifinale endte i noget af et drama mod den 21-årige malaysier Lee Zii Jia, men danskeren endte med at vinde i tre sæt med cifrene 17-21, 21-13, 21-19.

Det er andet år i træk, at Viktor Axelsen er i finalen i All England. Sidste år tabte han finalen til japaneren Kento Momota, som ikke er med i år grundet skaderne efter et biluheld.

Søndag skal Axelsen så igen forsøge at vinde det første All England-trofæ i herresingle, siden Peter Gade triumferede i turneringen i 1999.

Der var mulighed for en ren dansk finale i årets udgave af turneringen. Anders Antonsen stod nemlig i den anden semifinale lørdag over for Chou Tien Chen, men danskeren måtte trække sig i slutningen af første sæt, efter at han vred rundt på foden.