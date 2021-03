Axelsen slider sig i All England-finale i dansk drama

Axelsen besejrede lørdag aften landsmanden Anders Antonsen i drabelig semifinale, der for alvor eksploderede i et højdramatisk tredje sæt.

Viktor Axelsen er nu kun én sejr fra at genvinde All England, en af sæsonens mest prestigefyldte badmintonturneringer.

16-21, 21-7 og 21-17 lød sejrscifrene til Viktor Axelsen, som dermed fik revanche for nederlaget i sæsonfinalen i januar.

Dengang var Antonsen smartest, og det var også den 23-årige aarhusianer, der indledte bedst i Birmingham.

Antonsen begyndte at trække fra midt i første sæt. Han tilspillede sig fem sætbolde ved 20-15, og Axelsen nærmest forærede ham sætsejren ved at serve bolden ud af banen.

Til gengæld var det Antonsen, der var i gavehjørnet efter sidebyttet. Som tidligere i turneringen havde han det svært med den ene banehalvdel og slog et utal af bolde ud af banen.

Axelsen skabte sig hurtigt et stort forspring, og Antonsen valgte tydeligvis at spare på kræfterne til det afgørende sæt, hvor de to spillere skulle skifte banehalvdel midtvejs.

Det varede blot 14 minutter, inden Axelsen havde vundet et trist sæt med 21-7, og så var der ellers lagt op til en altafgørende styrkeprøve i tredje sæt.

Og her blev der for alvor skruet op for charmen på det grønne gulv. Duellerne blev alenlange, mens spillerne med maskerede slag jagtede hinanden rundt på banen.

Ved stillingen 5-4 til Axelsen spillede de to træningskammerater en duel, hvor bolden røg over nettet 68 gange, inden Antonsen endelig vandt pointet.

Antonsen var bedst, da han befandt sig på "den gode" side af nettet og førte 11-6. Men derefter overtog Axelsen styringen, fik udlignet til 12-12 og opbyggede derefter et knebent forspring.

Han tilspillede sig tre matchbolde ved 20-17 og vandt den første, da Antonsen lige akkurat slog bolden ud af banen.

I søndagens finale skal Axelsen op imod den unge malaysier Zii Jia Lee.