Axelsen og Antonsen inden møde: Det bliver helt specielt

Og det bliver en helt speciel kamp, mener de to spillere.

- Det er en speciel situation og en kamp, som bringer noget frem, som ikke kommer frem ved nogen andre modstandere, siger Antonsen.

- Men der er ikke nogen garanti for, at det bliver en god kamp, for der er så meget på spil, så det bliver spændende at se, hvem der løser situationen bedst, siger han.

Sidste år trak Antonsen det længste strå, da de to mødtes i anden runde af Denmark Open, og derfor er der revanche til gode for Axelsen.

Han har siden siddet ude med en skade i det meste af denne sæson, men har i de første to kampe i Denmark Open vist, at han for alvor er på vej tilbage.

Han tror dog, at han kommer på hårdt arbejde, hvis det skal lykkes at slå landsmanden.

- Som hver gang vi møder hinanden, bliver det en lidt mærkelig kamp og svær at spille for os begge.

- Jeg går lidt mere afslappet ind til det, end jeg normalt gør. Jeg er stadig i en periode, hvor jeg mangler lidt, og Anders er måske på sit højeste, han har været i hele sin karriere, så det bliver en rigtig fed kamp og en rigtig svær kamp for mig, siger Axelsen.

Han er dog ikke klar til at give sin daglige træningsmakker favoritværdigheden, selv om Antonsen i øjeblikket er placeret tre pladser over ham på verdensranglisten.

- Jeg vil aldrig nogensinde give Anders favoritværdigheden, men det bliver en kamp, der bliver tæt, og jeg håber selvfølgelig, at jeg vinder, og jeg tror på det, siger Axelsen.

Antonsen tror også, at det kommer til at blive helt tæt mellem de to, som det gjorde i sidste års møde i turneringen i Odense, som Antonsen vandt med 21-19 i tredje sæt.

- Det kommer til at komme an på, hvem der løser det hele bedst. Vi kender hinanden så godt, så det bliver svært at komme med noget fuldstændigt nyt, som den anden ikke har set før. Men hvem der sætter slagene bedst og træffer de rigtige valg, kommer nok til at gøre forskellen, siger han.

Landstræner Kenneth Jonassen har heller ikke lyst til at komme med et bud på en vinder, og han kommer til at holde sig helt anonym under fredagens opgør mellem de to landsmænd, som han egentlig helst ikke havde set, skulle mødes endnu.

- Der er ingen tvivl om, at jeg hellere så, at de mødte nogle andre, for de her to er så dygtige, at det først burde være i en semifinale eller finale, at de skulle møde hinanden, siger han.

Kvartfinalen mellem Antonsen og Axelsen er sat som den sjette kamp på bane et, hvor den første kamp begynder klokken 15.

Efter det rene danskeropgør skal en tredje dansker, Rasmus Gemke, op mod verdensetteren Kento Momota i deres kvartfinale.