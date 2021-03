Axelsen følte sig ramt af træthed i All England-finale

Viktor Axelsen skulle have vundet første sæt, hvis han skulle have taget All England-titlen.

Sådan lyder analysen fra den danske badmintonspiller efter nederlaget søndag til Lee Zii Jia fra Malaysia.

I stedet vandt Lee Zii Jia første sæt 30-29 efter ombolde, og siden snuppede malaysieren sejren i tre sæt.