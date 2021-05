Viktor Axelsen har betalt et privat ambulancefly for at flyve ham hjem til Danmark. (Arkivfoto)

Axelsen flyver hjem i ambulancefly efter coronasmitte

Viktor Axelsen har punget ud og betalt et privat ambulancefly for at flyve ham hjem til Danmark.

Badmintonspilleren Viktor Axelsen er allerede i Danmark igen, efter at han i weekenden afleverede en positiv coronaprøve og missede EM-finalen i Ukraines hovedstad.

Det oplyser Badminton Danmark i en pressemeddelelse mandag.

Den danske verdensstjerne har selv arrangeret og betalt et privat ambulancefly, som har fløjet ham hjem til Danmark. Dermed slipper han for 13 dage i isolation i Ukraine.

En ambulance fragtede Viktor Axelsen fra hotellet til privatflyet. Derefter har en ambulance i Danmark kørt ham til en privat adresse i København, hvor han skal være i et endnu ukendt antal dage.

Her vil han få mulighed for at indtage den rette kost og motionere med vægte, skriver han selv på Facebook.

- Det gør, at jeg kan opretholde min form, så godt som det nu kan lade sig gøre under disse usædvanlige omstændigheder, skriver Axelsen.

Sportschef i Badminton Danmark, Jens Meibom, bakker op om Viktor Axelsens beslutning.

- Han har fulgt alle gældende regler og retningslinjer og er nu hjemme, og det tror vi på, kan hjælpe ham i hans bedring.

- Det er vigtigt for Viktor at have muligheden for at træne og få det rigtige at spise i processen om at stå så stærkt som muligt frem mod OL, og det mener vi, at han kan komme til med den her beslutning, siger Jens Meibom.

Viktor Axelsen opholdt sig på hele turen hjem i et såkaldt isolationskammer.

Da han lørdag havde spillet sig i finalen ved EM, afleverede han som sagt en positiv coronaprøve. Det betød, at han ikke fik lov at stille op i finalen mod landsmanden Anders Antonsen, som dermed blev europamester.

Flere andre danskere har også været smittet med corona under EM i Ukraine og har haft udsigt til 13 dage i isolation.

En revidering af den gældende coronaprotokol har dog betydet, at både Rasmus Kjær, Joel Eipe og Mathias Thyrri kan komme tidligere hjem. De tre kan flyve, når de har været symptomfri i 48 timer og har afleveret en negativ test.

- Det skal selvfølgelig ske i henhold til alle gældende sikkerhedsforanstaltninger og retningslinjer, det er klart, og dem vil vi selvfølgelig leve op til.

- Det betyder meget for Badminton Danmark og for spillerne, at vi kan få dem sikkert og hurtigt hjem, så de kan genforenes med deres familier og nærmeste, ligesom de kan genoptage træningen på det Nationale Elite Træningscenter, siger Jens Meibom.

Daniel Lundgaard er allerede rejst hjem. Han har ikke været testet positiv, men var betragtet som nær kontakt til sin doublemakker Mathias Thyrri.