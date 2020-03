Viktor Axelsen tabdte sidste år All England-finalen til japaneren Kento Momota, som ikke er med i år grundet skaderne efter et biluheld. (Arkivfoto)

Axelsen er finaleklar: Det kunne have gået begge veje

Viktor Axelsen er glad for, at han søndag kan træde på banen i Birmingham til All England-finalen, men han kunne lige så godt have stået som tabende semifinalist.

Det skriver den danske badmintonprofil i et opslag på Facebook, efter at han lørdag slog den 21-årige malaysier Lee Zii Jia i tre sæt med 17-21, 21-13, 21-19.

- Jeg er glad for at være på vindersiden i dag. Tak for en god kamp LZJ! Kunne være gået begge veje, skriver han.

Lørdagens semifinale endte nemlig med at blive lidt af et drama. Axelsen tabte første sæt og halsede efter i det afgørende, inden han til sidste kunne hive sejren i land.

Derfor udtrykker danskeren også respekt for den unge malaysier, der er nummer 13 på verdensranglisten, hvor Axelsen er syver.

- Min modstander Lee Zii Jia spillede rigtig godt i dag og spillede meget intenst, men heldigvis vandt jeg og er i finalen.

- Den vil jeg ikke tænke for meget på nu. Jeg vil bare tage et godt hvil og forberede mig på morgendagens finale, skriver Axelsen på Facebook.

I finalen kan han ende med at stå over for landsmanden Anders Antonsen, der senere lørdag spiller semifinale mod topseedede Chou Tien Chen.

Sidste år tabte Axelsen finalen til japaneren Kento Momota, som ikke er med i år grundet skaderne efter et biluheld.