Axelsen brød ud i tårer: Det er den vildeste følelse

En time efter den store forløsning var han faldet lidt ned og kunne sætte ord på, hvad der gik igennem ham, da guldet var hjemme.

- Jeg var så fokuseret, at jeg ikke tænkte på, at jeg var ved at vinde.

- Jeg var foran 19-11, men jeg vidste, at der skulle virkelig gå meget galt. Jeg har førhen smidt en 19-11-føring, siger Viktor Axelsen.

- Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle sige. Det er den vildeste følelse nogensinde, fortsætter guldvinderen, der grådkvalt måtte afbryde et tv-interview umiddelbart efter triumfen, da han ikke var i stand til at få ord ud af munden.

Præsidenten for Det Internationale Badminton Forbund, Poul-Erik Høyer, var til stede i hallen og var med til at overrække guldmedaljen til den glade danske OL-vinder.

For nøjagtig 25 år siden vandt Poul-Erik Høyer OL-guld i Atlanta.

- Jeg spurgte ham ude bagved, om der nogensinde er noget, der kommer op på siden af det her. Han svarede nej, og det vidste jeg også godt.

- Det er som om, at man hopper ned i et sort hul af glæde, dopamin og følelser, siger Viktor Axelsen.

Badmintonstjernen havde også nået at snakke i telefon med forældrene hjemme i Odense og kronprins Frederik, der alle ville sige tillykke. Men der var fortsat et par vigtige personer, han så frem til at få i røret.

- Min bedre halvdel og vores datter har jeg ikke fået talt med, men jeg kan ikke vente. Det er klart, at det her er det rigtige guld.

- Jeg er ikke nem at være far for, manager for, forlovet med, eller bror til - jeg er en sær snegl til tider, og det skal man være for at komme til tops i en individuel sport.

- Det er ikke fordi, at jeg skal retfærdiggøre noget. Men når jeg kommer hjem med OL-guld, så gør det, at vi alle føler; "nå, ja - det er derfor, at jeg træner meget, rejser meget og spiser så meget mærkeligt", siger guldvinderen.