Avisledere efter EM-kvalifikation: Slip gerne tøjlerne

B.T.'s sportschef, Søren Hanghøj Kristensen, mener, at landsholdet i øjeblikket er langt fra at være Nordens brasilianere.

- Det danske landshold har ikke fået nye venner i løbet af den EM-kvalifikation, der gudskelov sluttede lykkeligt med et enkelt point efter en neglebidende afslutning i Irland.

- Mange af os sad og bandede de rød-hvide langt væk i løbet af kampen i Dublin. Men de gjorde præcis, hvad de skulle. Ikke mere. Ikke mindre, skriver han.

Martin Braithwaite bragte de danske gæster i front med tåspidsen efter 73 minutter, inden irerne fik udlignet ti minutter senere.

Sportschefen på B.T. tror på, at landstræner Åge Hareides hold gemmer på et endnu større spillemæssigt potentiale, end det viser.

- Jeg vil se Åge Hareide smide livrem, seler og alt andet, der holder bukserne oppe. Hverken landstræneren eller landsholdet har noget at tabe, så hvor kunne det være befriende at se, hvor meget fodbold der egentlig er i det her hold og den her landstræner, skriver Hanghøj Kristensen.

Kollegaen på Ekstra Bladet, sportschef Allan Olsen, er på bølgelængde. Mandagens kamp i Dublin var isoleret set en spillemæssig skuffelse, skriver han i sin klumme.

- Faktisk et voldsomt skuffende niveau, danskerne lagde for dagen. Rådvildhed og rod! Ingen skabte målchancer og et hav af fejl. Indtil irerne satsede - og danskerne fik plads, lyder det.

Allan Olsen mener desuden, at det havde stået skidt til, hvis ikke Danmark havde formået at kvalificere sig til næste års EM, da hele 24 ud af 55 lande i Europa får adgang til slutrunden.

Der hersker dog stor respekt omkring Hareides resultater med landsholdet, efter at nordmanden i sine første år som landstræner også lykkedes med at føre Danmark til sidste års VM i Rusland.

- Under alle omstændigheder, så har Åge Hareide opfyldt det vigtigste i sin jobbeskrivelse, nemlig at kvalificere Danmark til slutrunder.

- Nu ville det være skønt, hvis han til EM kunne vise, at dette mandskab også indeholder en fejende flot gang fodbold, skriver Allan Olsen.

I Jyllands-Posten er sportsredaktør Thomas Møller Kristensen ikke så optaget af, at det danske spil på vej mod EM måske ikke altid har været så kønt.

- Ja, jeg kan sagtens finde plads til forbedring, for Danmark har på ingen måde været suveræn i kvalifikationsturneringen, men jeg er så tilpas gammeldags, at jeg hellere vil have til tider hårdt tilkæmpede sejre end stilmæssigt flotte nederlag, skriver han.