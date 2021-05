Fremhæver Brøndby-træners utrolige bedrift

Da fodboldklubben Brøndby IF i begyndelsen af 2020 skilte sig af med nogle af sine største og mest løntunge profiler for i stedet at satse mere på egne talenter, var der ikke meget, der indikerede, at holdet halvandet år senere skulle vinde mesterskabet.

Ikke desto mindre lykkedes det søndag mandskabet at opnå den helt store triumf, og det er langt hen ad vejen Brøndby-træner Niels Frederiksens fortjeneste.

Det mener flere danske aviser.

B.T.s fodboldredaktør, Michel Wikkelsø Davidsen, peger på, at guldet næppe var første punkt i jobbeskrivelsen, da Frederiksen blev ansat i 2019.

- Jeg tror ikke på, at det var guldet, han skulle gribe ud efter. Niels Frederiksen skulle udvikle unge profiler og holde Brøndby til i toppen, men nu har han gjort det, som ingen andre har kunnet i 16 år og med de værste forudsætninger af alle trænere siden Michael Laudrup og guldholdet i 2005.

- Det er et mesterskab, der ikke giver mening. Det er ekstremt imponerende, skriver han i avisen.

Samme toner kommer fra Ekstra Bladets sportschef, Allan Olsen. Han fremhæver holdets spillemæssige fremgang efter salg af profiler som Hany Mukhtar, Dominik Kaiser og Kamil Wilczek.

- På en ungdoms- og sparelinje har han sensationelt skabt et mesterhold, der med tårnhøj energi, vilje, fart og effektivitet har udnyttet, at både FCK og FCM har slingret afsted i denne sæson.

- Skarpt, enestående - og medmindre Kasper Hjulmand vinder EM, så er Niller Frederiksen vist en meget god kandidat som årets træner, skriver han.

På sidste spilledag vandt Brøndby 2-0 hjemme over FC Nordsjælland og sikrede sig dermed mesterskabet.

FC Midtjylland, som selv besejrede AGF, tog sølv, mens FC København måtte nøjes med bronzemedaljer.

At endnu et hold har meldt sig ind i guldkampen, er godt for dansk fodbold, mener Politikens sportsredaktør, Søren-Mikael Hansen.

- I snævert perspektiv havde FC Midtjylland selvsagt foretrukket, at det var lykkedes at leve op til forventningerne om et forsvar af sidste sæsons titel, mens FC København som forårets stærkeste hold lige så gerne havde set, at sæsonen strakte sig så meget længere, at mesterskabet var blevet deres.

- Et farveblindt blik på potentialet for dansk klubfodbold efterlader imidlertid ikke ret meget tvivl om, at det er en kollektiv gevinst for Superligaen, at Vestegnen nu er forgyldt i sportslig forstand, skriver han.