Aviser efter dansk EM-fiasko: Chokerende dårligt

Kommentarerne efter onsdagens afsluttende, betydningsløse sejr over Rusland er præget af overraskelse over en nedtur, som ingen havde set komme.

B.T.'s håndboldkommentator slår fast, at præstationen må give anledning til grundig selvransagelse.

- For mig er den her situation fuldstændig uvirkelig. Jeg har svært ved at finde ord for skuffelsen. Fiasko er et fortærsket ord i sportsjournalistikken, men det er ikke desto mindre, hvad det her er. Ovenikøbet en gigantisk en af slagsen.

- Derfor kommer EM 2020 også til at skrive sig ind som et af lavpunkterne i dansk håndbolds historiebøger, lyder det.

Politiken sammenfatter den seneste uges begivenheder i Malmø som "et chokerende dårligt dansk EM" og udpeger holdets største navn Mikkel Hansen som ansigtet på nedturen.

- Han startede da også EM med en blændende første halvleg mod Island og syv scoringer i løbet af de 30 minutter, men så faldt han fuldstændig ud af billedet og var mod Ungarn på det nærmeste usynlig.

- Danmark er afhængig af, at en spiller på Mikkel Hansens niveau leverer på sit ypperste niveau, for ellers kommer medspillerne også til at fremstå i mere ordinær form.

- Den danske nedtur gør ondt på dansk håndbold, og den er ekstra smertefuld, fordi EM-chokket kommer så kort tid efter, at kvindelandsholdet skuffede med en niendeplads ved VM og dermed missede OL-kvalifikationen, skriver avisen.

At det danske hold måtte undvære flere af de spillere, der for et år siden var med til at sikre VM-titlen, er en del af historien.

Men det fritager ikke spillere og trænere for kritik, mener Jylland-Posten.

- Ja, Nikolaj Jacobsen havde ret i, at Danmark var havnet i en af slutrundens sværeste grupper.

- Og ja, Danmark var undervejs ramt af skader og sygdom til flere nøglespillere, men det rokker ikke en millimeter ved den store fiasko, fastslår avisens håndboldreporter.

Ekstra Bladet hæfter sig ved, at det aldrig tidligere er sket, at et dansk landshold er sendt ud af en slutrunde efter kun to kampe.

Allerede da spillerne gik på banen onsdag aften, stod det klart, at kampen mod Rusland var betydningsløs. Derfor er sejren også en fattig trøst, mener avisen.

- Et plaster på såret? Nej, ikke rigtigt, vel? Ikke når hele kroppen er forbrændt, og stolthed og kollektivt selvværd er ramt af lammelser.

I kommentaren efter kampen sender avisens udsendte en tanke til de danske tilhængere, der havde kalkuleret med, at holdet ville nå langt.

- Dette EM kan man roligt kalde en underpræstation, der vil noget. Fansene var oven i købet oppe at stå til sidst. De elsker det landshold.

- Medlidenheden går til de mange, der har købt billet til de fire kampe i mellemrunden. Man må håbe, de kan li' at se håndbold, skriver Ekstra Bladet.