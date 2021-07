Avis: Van Gaal vender tilbage som Hollands landstræner

Van Gaal har indgået en aftale om at stå i spidsen for landsholdet frem til VM i Qatar i 2022, skriver avisen.

Fodboldforbundet og van Gaal "er netop nået til enighed om en aftale, som betyder, at den nye landstræner indleder sin tredje periode", skriver avisen.

Oplysningen er ikke bekræftet af fodboldforbundet.

Tidligere i juli skrev flere hollandske medier, at van Gaal var favorit til at få jobbet endnu engang. Han var første gang landstræner for Holland fra 2000 til 2002 og igen fra 2012 til 2014, da han førte Holland til en tredjeplads ved VM i Brasilien.

Van Gaal meddelte i 2017, at han ville trække sig tilbage, og han har ifølge De Telegraaf siden opholdt sig som "pensionist" i Portugal.

Forinden havde han i to sæsoner haft ansvaret for Manchester United, men han blev i 2016 fyret som træner. Det skete to dage efter, at den engelske klub havde vundet FA Cup-finalen.

Louis van Gaal har tidligere også vundet Champions League og Uefa Cuppen som træner for Ajax, og han har også flere nationale titler på sit cv som træner for FC Barcelona, Bayern München og Alkmaar.

I slutningen af juni trak Frank de Boer sig som landstræner, efter at Holland blev slået ud af EM af Tjekkiet i ottendedelsfinalen.

Siden har forbundet været på udkig efter at få en afløser på plads før Hollands næste VM-kvalifikationskamp mod Norge 1. september.

- Både fodboldforbundet og tilhængerne mener, at træneren, der førte holdet til bronze i 2014 kan få det maksimale ud af holdet. Især efter Euro 2020-skuffelsen, skriver De Telegraaf.