Avis: Uefa vil udsætte EM-slutrunden til 2021

Efter planen skal EM begynde 12. juni. København er en af 12 værtsbyer, der skal stå for slutrunden. Danmark er i gruppe med Finland, Rusland og Belgien ved slutrunden.

Skal europamesterskabet udskydes, vil det kræve, at Uefa forhandler en aftale på plads med Det Internationale Fodboldforbund (Fifa), som har planlagt et stort klub-VM i sommeren 2021 ifølge L'Équipe.

L'Équipe skriver desuden, at Uefa på tirsdag vil meddele, at Champions League og Europa League er suspenderet.

Torsdag aften er der Europa League-kampe på programmet, og FC København skal møde Istanbul Basaksehir på udebane.

Alle Uefas tiltag er angiveligt en reaktion på det igangværende udbrud af coronavirus, hvor flere europæiske lande er hårdt ramt, heriblandt Danmark.

Uefa skrev torsdag på sin hjemmeside, at forbundet på tirsdag vil være vært for et videomøde med dets 55 medlemslande.

På mødet vil det blive drøftet, hvordan europæisk fodbold skal svare igen på virusudbruddet.

Allerede nu har coronavirus sat et tydeligt præg på fodbolden i forskellige lande.

I Champions League er flere kampe i denne uge blevet afviklet uden tilskuere på initiativ af de involverede klubber eller lokale sundhedsmyndigheder.

Kampene i Europa League mellem Sevilla og AS Roma samt mellem Inter og Getafe er blevet udsat.

Coronavirus har også fået stor indflydelse på programmet i Danmark, hvor alle kampe de kommende to uger er blevet aflyst.

Desuden forventer Dansk Boldspil-Union, at de kommende testkampe mod Færøerne og England aflyses.