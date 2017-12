Avis: Rio købte sig til OL-stemmer i København

Da den brasilianske by Rio de Janeiro i oktober 2009 blev valgt som vært for de olympiske lege i 2016 ved Den Internationale Olympiske Komités (IOC) store kongres i København, var det formentlig med købte stemmer.

Politiken har gennemgået omkring 230 siders brasilianske anklageskrifter. Her indgår flere beslaglagte e-mails, der indikerer, at der blev købt stemmer under mødet i København.

Avisen fremhæver en e-mail sendt til Papa Diack, der sammen med sin far, daværende IOC-medlem og atletikpræsident Lamine Diack, er tiltalt for at være hovedpersoner i en korruptionsring. De skal have sørget for at købe stemmer ved tildeling af flere værtskaber.

Ifølge anklagerne fra Brasilien og Frankrig overførte brasilianerne med deres daværende olympiske chef, Carlos Nuzman, i spidsen mindst to millioner dollar (godt 12,5 millioner kroner) til Papa Diack.

Til gengæld skulle senegaleseren sørge for, at hans far og flere andre afrikanske IOC-medlemmer støttede Rio de Janeiro under topmødet i den danske hovedstad.

I en e-mail til Carlos Nuzman omtalte Papa Diack sent i december 2009 "vores engagement i København".

- Det ser ud til at handle om en korruptionsaftale, siger den franske anklager Jean-Yves Lourgouilloux til Politiken.

Organisationen Play the Game arbejder for mere gennemsigtighed i international idræt. Her er international chef Jens Sejer Andersen ikke overrasket over, at der formentlig har fundet stemmekøb sted i København.

Det får ham til at spørge, om der overhovedet skal arrangeres store sportsbegivenheder i Danmark for skattekroner, "når der foregår så meget, som ikke tåler dagens lys".

Sådan kan man dog ikke koble tingene sammen, mener Niels Nygaard, formand i Danmarks Idrætsforbund.

- Det er selvfølgelig drønærgerligt og begrædeligt, når den slags foregår.

Men jeg synes, det vil være en forkert konklusion at sige, at vi så ikke vil lægge hus til internationale møder og begivenheder, fordi der er risiko for, at nogle af deltagerne ikke opfører sig ordentligt, siger han til Politiken.

I den afgørende valgrunde vandt Rio de Janeiro stort over Madrid. I den første valgrunde var den brasilianske storby ellers kun fem stemmer fra at være ude af kapløbet om OL-værtskabet.