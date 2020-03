Avis: Otte klubber kræver Manchester City i fedtefadet

En kilde har fortalt avisen, at otte topklubber i Premier League har kontaktet Den Internationale Sportsdomstol (CAS) for at sikre, at Manchester City ikke kan lukrere på en pause i sagsbehandlingen.

Manchester City har ifølge den britiske avis The Independent masser af fjender i Premier League.

City har til CAS appelleret en straf på to års udelukkelse fra de europæiske klubturneringer - begyndende fra næste sæson.

Det er en straf, Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) er kommet med, fordi City har brudt Financial Fair Play-reglerne.

Men CAS har været nødsaget til at udskyde en række sager hos domstolen på grund af udbruddet af coronavirus.

Derfor kan sagen risikere at trække ud og først behandles, efter at den kommende sæson er gået i gang.

Det åbner op for, at City kan anmode CAS om, at straffen fra Uefa ikke skal gælde, så længe appelsagen kører.

Det er denne kattelem til City, de otte klubber vil forhindre, oplyser en kilde til The Independent.

De otte klubber er alle en del af den bedste halvdel af Premier League og skulle være følgende: Liverpool, Leicester, Chelsea, Manchester United, Wolverhampton, Tottenham, Arsenal og Burnley.

CAS sætter ikke automatisk en straf i bero, mens en appelsag kører. Det kan Lausanne-domstolen dog tage stilling til og beslutte, hvis City anmoder om det.

Det har City ikke gjort endnu. Men alligevel har de otte rivaliserende klubber valgt at blande sig inden det mulige træk fra City, skriver avisen.

Hvis City blev tilladt at deltage i næste sæsons Champions League og på et senere tidspunkt tabte appelsagen, så kan det koste et andet engelsk hold en plads i Europa.

CAS tillader aktører med en interesse at involvere sig i sager.

Da AC Milan blev suspenderet i et år i en lignende sag, havde Atalanta planer om at blande sig, men Bergamo-klubben missede en deadline og fik ikke indflydelse på sagen.

Det vil de otte engelske klubber undgå, selv om deres indblanding ikke kan influere selve sagens kerne, om hvorvidt City har brudt Financial Fair Play-reglerne eller ej.

Uanset hvad der sker i sagen, så vurderer en anonym kilde i City, at forholdet mellem klubberne kan lide nærmest uoprettelig skade.

- Det bliver vanskeligt at genopbygge relationerne efter dette, siger kilden til The Independent.