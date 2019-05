Avis: Bookmaker bekræfter mistænkelige spil på Roskilde

Danmarks Idrætsforbund (DIF) er i gang med at undersøge påstanden, og nu viser det sig, at sporene i sagen fører ud over Danmarks grænser og kan skabe frygt for tråde til den kriminelle verden.

14. maj suspenderede 1. divisionsklubben FC Roskilde sin daværende træner, Christian Lønstrup, fordi han efter et nederlag beskyldte nogle af sine spillere for at være involveret i matchfixing.

Det skriver Politiken søndag.

Således er der i tyske spilkiosker væddet så mistænkelige beløb på mindst to af FC Roskildes kampe i denne sæson, at spilselskabet Tipico har slået alarm. Det bekræfter tre kilder uafhængigt af hinanden over for Politiken.

- I sådanne sager henviser vi til Sportradar, som vi rapporterer mistænkelige spilmønstre til, og som undersøger mistænkelige kampe detaljeret, skriver Tipico i en mail til avisen.

I Roskildes tilfælde handlede væddemålene angiveligt om, at der skulle falde mere end 2,5 mål i kampene.

Ifølge Politikens oplysninger gik alarmen hos Tipico i forbindelse med Roskildes seneste kamp mod Næstved, der endte 4-1 til Næstved.

Desuden skulle endnu et af klubbens opgør i 1. division have fået spilselskabet til at spærre øjnene op. De mistænkelige spil skulle være afgivet inden for et snævert geografisk område i Tyskland.

I DIF overvejer man aktuelt, om man skal indlede en decideret sag. I så fald er der tale om et omfattende og kompliceret efterforskningsarbejde, siger matchfixingsekretariatets leder, Poul Broberg.

Han finder det bekymrende, at Tipico har slået alarm over Roskilde-kampe.

- Det kan nemlig tyde på en anden alvorlighed, når der er internationale spor, og når der er en forbindelse til mistænkeligt spil på kampen. Der bliver vi for alvor bekymrede, siger Poul Broberg.

Det var på et spillermøde efter nederlaget på 1-2 til Lyngby 12. maj, at Christian Lønstrup sagde, at han havde beviser på matchfixing, men han fremlagde dem ikke.

Efterfølgende tog spillerne skarpt afstand fra matchfixing i en pressemeddelelse fra Spillerforeningen, og Lønstrup blev kort efter suspenderet.