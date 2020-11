Avis: Ajax brød Uefa-regel før kamp mod FC Midtjylland

Fire Ajax-spillere rejste mod reglerne til Danmark med et rutefly, skriver Ekstra Bladet.

Ifølge Ekstra Bladet overtrådte Ajax en coronaregel før Champions League-kampen mod FC Midtjylland.

Avisen skriver, at de fire spillere Andre Onana, Dusan Tadic, Ryan Gravenberch og Zakaria Labyad rejste til Herning med en kommerciel flyafgang dagen før kampen.

Det er imod coronaprotokollerne hos Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa), som over for Ekstra Bladet understreger, at klubberne skal benytte private fly til kampene.

- Klubber skal rejse med privatfly til kampe. Overtrædelse af denne forpligtelse kan føre til en disciplinærsag jævnfør Uefas disciplinære regulativer, skriver Uefa til avisen.

I et svar til Ekstra Bladet skriver Ajax' kommunikationschef, Miel Brinkhuis, at klubben ikke har "kommunikeret omkring de fly, som vi har benyttet".

Ajax havnede i store problemer dagen før kampen mod FC Midtjylland, da det viste sig, at en stribe af spillerne blev testet positive for coronavirus.

Nogle af spillerne blev dog testet positive, som følge af at de tidligere havde været smittede, og de fik derfor lov at deltage i kampen.

Aftenen før kampen - mandag 2. november - rejste de fire føromtalte spillere ifølge Ekstra Bladet til Danmark med et KLM-fly, der landede i Billund klokken 22.18.

Ajax vandt kampen over FC Midtjylland 2-1. Holdene mødes igen 25. november i Amsterdam.