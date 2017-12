Australske medier frygter kun Eriksen på dansk VM-landshold

Australiens fodboldlandshold endte i VM-gruppe med Danmark, Frankrig og Peru. Og "Down Under" er der en tro på, at "Socceroos", som landsholdet kaldes, kan gå videre fra gruppen.

- Ignorer verdensranglisten. Danmark er ikke i nærheden af at være nummer 12 i verden. Det er dog et hold i balance. Danmark sluttede som nummer to efter Polen i en svag kvalifikationsgruppe, før de på imponerende vis slog Irland takket være stjernen Christian Eriksen, skriver ABC News i en analyse af VM's gruppe C.

- Holdet er afhængig af Eriksens kvaliteter, men de er ikke meget bedre end Australien, står der videre.

ABC News regner med, at Australiens anfører, Mile Jedinak, bliver vigtig i den direkte duel mod Eriksen.

- Hold ham fra at få bolden, hr. Jedinak, vi kigger på dig, skriver ABC News.

Heller ikke avisen The Sydney Morning Herald frygter for alvor danskerne.

- Danmark og Peru vil være stærke modstandere, men de er ikke nær så stor en udfordring som Frankrig, skriver avisen, der også har et interview med Australiens assistenttræner, Ante Milicic.

- Danmark er lidt uforudsigeligt, og det er et hold, der måtte igennem playoffkampe, men i Christian Eriksen har de en af de spillere i verden, som er i bedst form, siger han til avisen.

Netmediet News.com.au skriver også, at Christian Eriksens form kommer til at afgøre Danmarks VM-chancer.

- To resultater stikker ud, når man snakker om Danmark: En 4-0-sejr hjemme mod Polen og 5-1-sejren over Irland. I begge kampe scorede og skabte Christian Eriksen det meste. Hans form afgør Danmarks held i Rusland, står der i en analyse.

Det australske medie Herald Sun skriver, at VM-gruppen bliver "en svær opgave" for "Socceroos". Mediet skriver, at Danmark er "proppet med kvalitet".

Australien og Danmark tørner sammen 21. juni i gruppespillets anden runde.