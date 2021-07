Australske Brisbane bliver vært for sommer-OL i 2032

Brisbane blev officielt indstillet til værtskabet af IOC's bestyrelse 10. juni i år, og nu er det altså endegyldigt besluttet, at den australske by skal byde atleter fra hele verden velkommen om 11 år.

Det har Den Internationale Olympiske Komités (IOC) medlemmer bestemt på et stormøde onsdag.

Den australske by Brisbane skal være vært ved sommer-OL i 2032.

Der har ikke været meget kamp om værtskabet. Brisbane var således den eneste by, der var indstillet til værtskabet i 2032, og afstemningen onsdag var en ren formalitet.

Mumbai i Indien, Jakarta i Indonesien, Doha i Qatar, Madrid i Spanien og det tyske Ruhr-distrikt er blandt de byer og områder, der tidligere har bejlet til at blive OL-vært i 2032.

Brisbane ligger på den australske østkyst og huser godt 2,3 millioner indbyggere.

Brisbanes plan for at afholde OL indebærer blandt andet, at 84 procent af de bygninger og faciliteter, der skal bruges, allerede eksisterer eller vil være midlertidige.

Derfor skal man ikke opføre en masse nye byggerier, som man ellers ofte ser i de byer, der afholder OL.

Det bliver anden gang i dette århundrede, at en australsk by skal være vært ved OL.

I 2000 var Sydney vært for sommer-OL. Før det skal man skrue tiden tilbage til 1956 for at finde en australsk vært. Dengang blev sommerlegene afholdt i Melbourne. Vinter-OL er aldrig blevet afholdt i Australien.

I Tokyo bliver årets OL skudt i gang fredag. I 2024 er Paris vært, mens Los Angeles i USA er vært for legene i 2028.