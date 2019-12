Australsk rugbyspiller indgår forlig i sag om homofobi

Den australske rugbyspiller Israel Folau indgår forlig i en retssag mod det australske rugbyforbund efter fyring i homofobisag.

Landsholdsspilleren Israel Folau havde sagsøgt det australske rugbyforbund, Rugby Australia, for flere millioner kroner for at have ophævet hans kontrakt.

Fyringen kom i maj, efter at Folau, der er stærkt troende kristen, havde skrevet på Instagram, at "helvedet venter homoseksuelle, hvis de ikke angrer deres synder".

I en fælles pressemeddelelse undskylder forbundet for de skader, sagen har påført Folau.

- Rugby Australia og Israel Folau ønsker hinanden det bedste for fremtiden. Indholdet af forliget er fortroligt, skriver forbundet i pressemeddelelsen på sin hjemmeside.

30-årige Folau havde krævet 14 millioner australske dollar, svarende til 64,5 millioner kroner, i erstatning.

Han mente, at han var blevet fyret uberettiget og henviste til en lov om, at forbundet ikke kan fyre spillere på baggrund af deres religiøse overbevisning.

Rugbyspilleren hævdede derudover, at hans religiøse frihed var på spil.

Han fik økonomisk opbakning fra den australske kristne forening, der betalte for hans sagsomkostninger.

Rugbyforbundet ville have gået konkurs, hvis det havde tabt sagen, skriver nyhedsbureauet Reuters.

I pressemeddelelsen blev det gjort klart, at Folau blot gav udtryk for sine religiøse holdninger, og at han ikke havde til hensigt at støde nogen.

- Hr. Folau vil gerne lade alle australiere vide, at han ikke tolererer nogen former for diskrimination af nogen på baggrund af deres seksualitet.

Der står samtidig, at "fodbundet ikke på nogen som helst måde bakker op om Folaus opslag på Instagram".

Det er ikke gjort klart, om Folau får lov til at spille igen.