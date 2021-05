Australsk raket sprinter sig til sin anden Giro-etapesejr

Efter en benhård og intens afslutning lykkedes det Caleb Ewan (Lotto Soudal) at komme først over stregen på Giro d'Italias 7. etape.

Colombianske Fernando Gaviria (UAE) åbnede spurten tidligt, men det blev også en tand for tidligt. Caleb Ewan bevarede roen og indhentede Gaviria, som blev henvist til en sjetteplads.

Davide Cimolai (Israel Start-Up Nation) kom ind på andenpladsen, mens Tim Merlier (Alpecin-Fenix) snuppede tredjepladsen.

Der skete ingen forskydninger helt i toppen af det samlede klassement. Det betyder, at ungarske Attila Valter (FDJ) fortsat fører løbet.

Remco Evenepoel (Quick-Step) er på andenpladsen med 11 sekunder op til den førende rytter. Yderligere fem sekunder efter følger Egan Bernal (Ineos) på tredjepladsen.

Hugh Carthy (EF) på sjettepladsen satte tempoet ned på det sidste af etapen, fordi hans sadel var gået i stykker. I de første opgørelser stod han til at tabe 2 minutter og 21 sekunder. Det gik dog galt inden for de sidste tre kilometer, og Hugh Carthy slipper formentlig uden tidsstab.

Fredagens etape på 181 kilometer var udstyret med et par mindre stigninger, som dog ingenlunde pressede de tunge sprintere. Derfor var det mere eller mindre uundgåeligt, at det ville ende i en massespurt.

Simon Pellaud (Androni), Mark Christian (Eolo-Kometa) og Umberto Marengo (Bardiani) udgjorde det obligatoriske udbrud, som hurtigt havde over fem minutters forspring.

Feltet tog sig en rolig dag på kontoret, men halede stille og roligt udbruddet ind. Særligt Alpecin-Fenix, UAE, Qhubeka og Lotto Soudal, der alle har sultne sprintere på holdet, sørgede for at skrue tempoet op, da tid var.

Kunsten er ikke at hente udbryderne alt for tidligt. Sker det, risikerer sprinterholdene, at nye udbrydere skaber kaos i afslutningen.

Fredagens udbrud blev opslugt med 17 kilometer til mål, men det gav ikke anledning til forsøg fra lykkeriddere. I stedet strøg tempoet for alvor i vejret på de sidste kilometer, hvor fire-fem mandskaber holdt feltet i et jerngreb.

Med 1,6 kilometer til mål skulle rytterne op ad en lille bakke, som ikke kunne få has på sprinterne, men placeringskampen inden bakken var særdeles hektisk. Op ad bakken stak to ryttere af, men de blev hurtigt halet ind igen.

I spurten viste Caleb Ewan, at han ganske enkelt er den hurtigste i feltet i øjeblikket. Med en lang spurt overhalede han Fernando Gaviria, der var stukket tidligt afsted, og vandt etapen med mere end en cykellængde ned til Davide Cimolai på andenpladsen.

Dermed er Caleb Ewan oppe på i alt fem etapesejre i Giro d'Italia. I 2017 vandt han én etape, mens han i 2019 løb med to sejre.