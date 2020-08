Australsk kanonkugle sejrer i massespurt

Få meter før mål fik han presset cyklen foran Quick-Steps Sam Bennett, som ellers så ud til at skulle tage sejren. Giacomo Nizzolo (NTT) blev nummer tre.

Franske Julian Alaphilippe, som vandt søndagens etape, bevarede førertrøjen, da han kom med feltet hjem til mål.

Mandagens udbrud blev sat i værk som et angreb på bjergtrøjen. Anthony Perez (Cofidis) kørte fra start, og i sit forsvar af prikkerne kom Benoit Cosnefroy (AG2R) med.

Det gjorde Jérôme Cousin (Direct Énergie) også, og de tre kom sammen over de to første stigninger. Her gik bjergspurterne, præcis som Perez havde ønsket sig det. Med to sejre i træk tog han førstepladsen i bjergkonkurrencen foran Cosnefroy, før de to lod sig falde tilbage til feltet.

Cousin fortsatte herefter på egen hånd, og han fik så tilpas meget line af feltet, at ingen andre fik lyst til at køre derop.

Til gengæld kunne han så notere sig, at han ifølge de uofficielle opgørelser nu har været i udbrud i over 1000 kilometer i løbet af sine fire Tour de France-deltagelser.

Mindre lykkeligt endte det for Anthony Perez. Senere på etapen angreb Cosnefroy nemlig fra feltet igen og tog et bjergpoint, så han nu var ét efter Perez.

I forbindelse med Cosnefroys angreb fik Perez defekt, og på den efterfølgende nedkørsel punkterede han, styrtede, ramte en holdbil, brækkede kravebenet og udgik af løbet.

Jérôme Cousin blev indhentet med 16 kilometer igen, og derefter var der massespurt på menuen efter kaotisk kørsel i hård modvind.