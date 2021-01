Australsk forbund forbereder plan i tilfælde af OL-aflysning

Det siger Kieren Perkins, der er præsident for forbundet, til den australske avis Weekend Australia.

- Hvis det værste sker, og OL bliver aflyst, synes jeg, at vi er forpligtede til at give atleter, der har forberedt sig og arbejdet hårdt i så lang tid, chancen for at teste sig selv og se, hvad de har opnået, siger han.

Rygterne om, at det i forvejen udskudte sommer-OL bliver aflyst, tager til. Avisen The Times skrev fredag, at Japans regering har besluttet, at OL er nødt til at blive aflyst på grund af coronapandemien.

Det afviste en talsmand for den japanske regering, og samme melding kom fra de japanske OL-arrangører i Tokyo og fra Tokyos guvernør, Yuriko Koike.

Men ifølge Kieren Perkins giver det alligevel mening at forberede et eller flere alternativer.

- Vi forbereder os på, at OL bliver gennemført, så vores svømmere vil være klar, og vores forberedelsesstævner fortsætter. Hvis sommerlegene bliver aflyst, kan vi så gøre noget for at drage fordel af, at vores atleter er klar?

En af mulighederne er ifølge ham at afholde et nationalt svømmestævne. En anden er at holde et stævne på tværs af nationer virtuelt.

- Det er et åbent spørgsmål lige nu, men vi vil forberede os og have alternativer klar, siger han.

De udmeldinger falder i god jord hos svømmeren Cate Campbell.

- Vil det blive det samme? Nej, absolut ikke. Men det er værd at undersøge og spørge atleterne, om det er noget, de er villige til at gøre, siger hun til Weekend Australia.