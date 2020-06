Australsk fodboldliga med Michael Jakobsen begynder 16. juli

Det siger formanden for det australske fodboldforbund (FFA), James Johnson, natten til mandag dansk tid ifølge nyhedsbureauet AFP.

Den australske liga har stået stille grundet udbruddet af coronavirus siden 24. marts. Der resterer 27 kampe i grundspillet, og de skal spilles over en kompakt periode på en måned.

Den tidligere landsholdsspiller Michael Jakobsens klub, Adelaide United, ligger på syvendepladsen med ni kampe igen.

34-årige Michael Jakobsen er anfører for Adelaide United, som han har spillet for siden juli 2018.

Michael Jakobsen har spillet 24 kampe fra start for Adelaide United i den indeværende sæson.

1. juni sagde Michael Jakobsen til Adelaide Uniteds hjemmeside, at det har været svært at holde sig motiveret under den lange coronapause.

- Jeg kan kun tale for mig selv, men det har været svært at holde motivationen oppe.

- Spillerne har forsøgt at se på de positive ting, men det har været stressfyldt, og man ved ikke, hvad fremtiden bringer, sagde Michael Jakobsen dengang.