Australien vil tillade 10.000 tilskuere på stadion

Fredag siger landets premierminister, Scott Morrison, at regeringen og staterne i landet arbejder på nye regler, som skal sikre, at der må komme 10.000 tilskuere til juli.

Mens de danske fodboldklubber lige nu kun må lukke 500 mennesker ind på stadion til kampe, har australske sportsklubber udsigt til snart at kunne byde fans i tusindvis velkommen på stadion.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Specifikt omhandler reglerne stadioner med en kapacitet på op til 40.000 tilskuere. Her skal det altså blive lovligt at lukke 10.000 mennesker ind.

- Det er nødt til at foregå via billetsalg, så man kan have styr på, hvem der er blandt publikum, siger Morrison.

Det kan virke besynderligt, at reglerne skal gælde stadioner på højst 40.000 pladser. Men ikke desto mindre er det retningslinjerne, som man sigter mod at skabe i første omgang ifølge Reuters.

Til gengæld åbner Morrison op for, at det ikke kun skal gælde sportsbegivenheder. Også koncerter og festivaler kan komme i spil.

- Det vil være nødt til at foregå på store, åbne arenaer. Og der skal være sæder med den rigtige afstand, lyder det fra premierministeren.

Mere end 7000 mennesker i Australien har været smittet med coronavirus, men kun 102 er foreløbig døde af smitten.