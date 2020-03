Australien beder atleter forberede sig på OL i 2021

Komiteen har på et møde natten til mandag dansk tid besluttet, at landet umuligt kan samle en delegation til OL under de nuværende omstændigheder, hvor coronavirus hærger verden over.

Den Australske Olympiske Komité (AOC) har fortalt sine atleter, at de skal forberede sig på, at sommer-OL i Tokyo afholdes i sommeren 2021.

- Det står klart, at OL ikke kan afholdes i juli, siger Australiens chef de mission, Ian Chesterman, efter et bestyrelsesmøde i den australske OL-komité.

Dermed er Australien det seneste land, der lægger pres på for en udskydelse.

Tidligere natten til mandag dansk tid meldte Canada ud, at landet ikke sender atleter, hvis OL afholdes 24. juli som planlagt.

Danmarks Idrætsforbund har også opfordret til en udskydelse.

Den Australske Olympiske Komité skriver i en meddelelse:

- AOC mener, at vores atleter nu har brug for at prioritere deres helbred og deres nærmeste, og at de skal være i stand til at komme tilbage til deres familier i samråd med de nationale forbund.

Formand for AOC Matt Carroll uddyber, at med Den Internationale Olympiske Komités (IOC) udmeldinger om, at atleternes helbred kommer i første række, kan Australien bedre planlægge sine dispositioner.

- Vi er nu i en position, hvor vi kan planlægge med større sikkerhed.

IOC har søndag holdt hastemøde, hvor man blev enig om en beslutning i løbet af fire uger.

Japans premierminister, Shinzo Abe, åbnede natten til søndag for første gang for en udskydelse.

Både fra IOC og Japan lyder det, at en aflysning ikke kan komme på tale.