Australien afviser aftalt spil om at trække sig af OL

AOC meddelte mandag i sidste uge, at den ikke vil sende atleter til sommer-OL i Tokyo i 2020 grundet de komplikationer, som coronavirusudbruddet har skabt.

Udmeldingen kom, kort tid efter at Canadas Olympiske Komite bekræftede, at den ikke ville sende atleter.

De to afmeldinger har skabt spekulationer om, hvorvidt de to landes komitéer har talt sammen med IOC for at give den internationale komité mere magt til at få OL udskudt.

- Påstande, om at AOC's udmelding om at have bedt sine atleter forberede sig på et sommer-OL i 2021 blev lavet i samspil med IOC og COC, er fuldstændige forkerte, skriver AOC i en e-mail til Reuters.

Fredag afviste COC samme påstand.

- Den Internationale Olympiske Komité (IOC) blev ikke konsulteret og var ikke inde over beslutningen, fortalte COC fredag.

Tirsdag meldte IOC ud, at sommer-OL bliver udskudt til 2021.