Australian Open regner med Federer og resten af eliten

- Vi har fået positive tilkendegivelser fra alle spillere om, at de vil rejse til Australien. Selvfølgelig kan der ske noget i sæsonstarten, men de har dedikeret sig til at komme. Det gælder alle spillere, også Roger Federer, siger turneringsdirektøren.

Søndag i sidste uge sagde Roger Federer ellers, at det var tvivlsomt, om han ville nå at blive klar til Australian Open, men det var, før grand slam-turneringen blev udskudt.

- Han har sagt til os, at 8. februar er en mere passende startdato for ham i forhold til at kunne forberede sig til turneringen. Men hans deltagelse afhænger stadig af, hvordan han i de næste to-tre uger reagerer på sin seneste operation, siger Craig Tiley.

39-årige Roger Federer har ikke spillet en turneringskamp i snart 11 måneder. Siden nederlaget til Novak Djokovic i Australian Open-semifinalen 30. januar i år har schweizeren været igennem to knæoperationer.

Den 20-foldige grand slam-vinder er i fuld gang med sine sæsonforberedelser i Dubai.

Alle deltagere ved Australian Open skal igennem et omfattende testsystem. Det er en forudsætning for, at spillerne kan få tilladelse til at træne op til fem timer om dagen. Uden den frihed ville turneringen være røget i vasken, siger Craig Tiley.

- Vi føler ikke, at vi er i en position, hvor vi ville afholde Australian Open, hvis spillerne var tvunget til at blive på deres hotelværelse i to uger, siger turneringsdirektøren.

I år var der 840.000 tilskuere på anlægget i løbet af turneringen. Til den kommende turnering om halvanden måned forventes den samlede kapacitet at være sat ned til det halve.