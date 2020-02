Australian Open-kongen tager ottende titel efter drama

Andenseedede Djokovic kom tilbage efter at have været nede med 1-2 i sæt. Han endte med at tage sejren med 6-4, 4-6, 2-6, 6-3 og 6-4 i en maratondyst på fire timer.

Thiem havde ellers vundet fire af de fem seneste møder med Djokovic, men tre af sejrene var kommet på grus.

Ikke desto mindre kendte han opskriften på succes. Den lykkedes dog kun delvist i finalen, hvor Djokovic' rutine hjalp serberen tilbage og sikrede ham sin 17. grand slam-titel i karrieren.

Dermed blev Thiem heller ikke manden, som brød dominansen fra "The Big Three", som Djokovic, Rafael Nadal og Roger Federer kaldes.

De tre store har nu delt de seneste 13 grand slam-titler imellem sig, og fra 2004 og frem til nu har de tre taget intet mindre end 55 af de 65 grand slam-titler.

Den forsvarende mester kom planmæssigt fra land, og med offensiv tennis tæmmede han Thiem og bragte sig foran 3-0 i første sæt.

Østrigeren fandt dog sin vej ind i kampen igen. Hans tunge og farlige forhånd begyndte at lave point til ham, og i syvende parti lykkedes det ham at fighte sig til at servegennembrud.

Men Thiems nerver virkede flossede, da det gjaldt. Han fik afværget første sætbold til Djokovic i egen serv, men kort efter sendte en dobbeltfejl alligevel sættet på serbiske hænder.

Andet sæt blev nærmest en kopi af første - men med omvendt udfald. Her var det Djokovic, som kæmpede sig tilbage fra et tidligt break ved 4-4, kun for at se Thiem snuppe sættet med 6-4 til sidst.

Djokovic' antal af fejl var stigende, mens den undertippede østriger tankede mere og mere selvtillid.

Tilmed begyndte den serbiske verdenstoer, der mandag avancerer til førstepladsen, at få problemer med at score point på sin andenserv.

Han virkede slidt, selv om det var Thiem, som havde haft et døgns mindre hvile siden semifinalerne. Og som havde været på banen i seks timer mere end Djokovic under turneringen.

Men østrigeren var frisk, og fra tredje sæts start trykkede han Djokovic i bund.

Han buldrede sig frem til 4-0, og på sin fjerde sætbold hjemtog han sættet med 6-2.

Manden med rekordmange titler på Rod Laver Arena var for alvor presset, og man kunne se på både spil og attitude, at det ikke kørte for ham.

Han holdt sig dog inde i kampen i fjerde sæt, og når en stor mester pludselig står med breakmulighed på et afgørende tidspunkt, så slår han til.

Djokovic brød Thiem til 5-3 og servede efterfølgende sikkert sættet hjem.

Momentum var skiftet. Igen. Djokovic havde grebet en redningskrans, og han havde ikke i sinde at slippe den.

Han brød Thiem til 2-1 i afgørende sæt og overlevede selv to breakbolde i det efterfølgende parti.

Østrigeren holdt presset på Djokovic hele vejen i en forrygende finale og overlevede endda en breakbold, som kunne have sendt serberen i front med 5-2.

I stedet måtte kongen af Melbourne slide til det sidste og serve kampen hjem med 6-4 i afgørende sæt.