Australian Open-karantæne skaber splid: Djokovic kaldt fjols

Bølgerne fortsætter med at gå højt op til tennisturneringen Australian Open, og verdensetteren Novak Djokovic er på ny endt i centrum for store kontroverser.

Men ikke alle er lige tilfredse, og Novak Djokovic skulle ifølge et spansk medie have sendt en liste med krav om bedre forhold til myndighederne.

Det har fået temperamenterne til at koge over.

- Djokovic er et fjols, skriver den australske tennisspiller og enfant terrible Nick Kyrgios, som tidligere har langet ud efter serberen, på Twitter.

Imens melder delstaten Victoria, hvor Melbourne ligger, tirsdag om tre nye smittetilfælde i hotelkarantæne med forbindelse til turneringen.

Victorias regeringsleder, Daniel Andrews, afviser at ændre på karantæneforholdene.

- Folk kan bede om ting, men svaret er nej, siger Andrews ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- De vidste, hvilke forhold de rejste over til, og vi kommer ikke til at springe over, hvor gærdet er lavest, eller give dem særbehandling.

Djokovic har ikke umiddelbart svaret på Reuters' henvendelse om en kommentar.

Omkring 70 spillere har mistet muligheden for at træne under karantænen på grund af smitte på deres fly. Det gælder blandt andre danske Mikael Torpegaard, som håber på en plads i hovedturneringen.

Verdens nummer 13, Roberto Bautista Agut, er blandt de mere kritiske stemmer.

- Det er som at være i fængsel, men med wi-fi, siger han til den israelske sportskanal Sport 5 ifølge Reuters.

- De her mennesker har ikke nogen forstand på tennis eller træningsbaner, og det er en komplet fadæse.

Andre har udtalt sig mere diplomatisk, og Daniel Andrews mener fortsat, at han har støtte fra "langt de fleste" spillere.

- De ved, at det her er en indsats, som de må gøre, for at få det privilegium at konkurrere om i alt 80 millioner australske dollar (knap 380 millioner danske kroner, red.), siger han til australske Channel Nine.

Delstaten Victoria og især Melbourne oplevede sidste år et stort coronaudbrud, men har siden fået smitten fuldstændig i bund.

Derfor er turneringen kontroversiel blandt indbyggerne. Nogle debattører mener endda, at den helt bør aflyses.