Australian Open indfører grænse for luftforurening

Nu tager Australian Open konsekvensen og indfører en grænse for, hvor dårlig luftkvaliteten må være under kampene.

En skala med fem trin er blevet introduceret. Er der så mange partikler i luften, at det svarer til fem på skalaen, stoppes spillet med det samme.

Hvis målestationerne i Melbourne Park registrerer nok partikler til, at det svarer til fire på skalaen, skal lægestaben sammen med dommeren beslutte, om en kamp skal fortsætte.

Tidligere i denne uge oplyste den amerikanske rumorganisation Nasa, at røgen fra de mange naturbrande, som har afbrændt millioner af hektar land, er så kraftig, at den forventes at tage en hel runde om kloden, før den vender tilbage til Australien fra vestlig retning.

Kvalifikationsspilleren Dalila Jakupovic fra Slovenien opgav tidligere på ugen at fortsætte en kamp efter et hosteanfald, og flere spillere måtte ifølge den britiske tennisspiller Liam Broady tage astmamedicin for at håndtere den dårlige luft.

Luftforureningen fik onsdag formiddag lokal tid arrangørerne af Australian Open til at aflyse al træning, men siden er kvaliteten af luften blevet bedre.

Flere af de store tennisstjerner blev spurgt til situationen under lørdagens pressemøder. Ifølge Roger Federer har kommunikationen ikke været god nok fra arrangørernes side.

- Kommunikation fra turneringen til folket, medierne, fansene og spillerne er nøglen, for du hører, at det ikke er sikkert at være udenfor, at man skal holde kæledyr indendørs og lukke vinduerne, siger schweizeren.

Chefen for Australian Open, Craig Tiley, forstår frustrationen blandt spillerne.

- Jeg tror, at luftkvalitet i sport og tennis er et emne, vi kommer til at drøfte mere i fremtiden, siger han.

- Vi forstår helt klart vreden. Vi har inviteret spillerne til at komme forbi og tale med os når som helst.