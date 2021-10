Australian Open bliver nok kun for vaccinerede spillere

Tennisspillere, som ikke er vaccineret mod covid-19, skal ikke forvente at kunne få lov til at rejse ind i Australien til Australian Open i januar.

- Jeg tror ikke, at en uvaccineret tennisspiller vil være i stand til at få et visum til at komme ind i landet, og hvis de får et visum, vil de sandsynligvis skulle i karantæne i et par uger, siger Andrews.

- Skulle jeg være forkert på den, så er jeg sikker på, at den føderale regering vil lade jer vide det, siger han på et pressemøde

Grand slam-turneringen Australian Open afvikles i Melbourne i Victoria, og udmeldingen kan betyde, at Novak Djokovic ikke vil få mulighed for at forsvare sin titel og sætte rekord for flest vundne grand slam-titler.

Djokovic har flere gange afvist at oplyse om sin vaccinationsstatus. Senest i denne uge. Verdensranglistens nummer et oplyste, at det var uvist, om han vil deltage i Australian Open.

På et spørgsmål om netop Djokovic, et af turneringens største trækplastre, siger Andrews:

- Virusset er ligeglad med din tennisrangering, eller hvor mange grand slam-titler, du har vundet. Det er fuldstændigt irrelevant. Du skal være vaccineret for at beskytte dig selv og andre.

Daniel Andrews understreger, at der ifølge ham ikke skal tages særlige hensyn til sportsfolk, der kommer til Australien for at deltage i store begivenheder.

- Når det drejer sig om vaccination. Nej, siger han.

Australien har med få undtagelser endnu ikke åbnet sine grænser for internationale rejsende, men det ventes at ske de kommende måneder.

Australian Open begynder 17. januar.