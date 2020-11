Aubameyang udnytter klodset fejl af Pogba i Arsenal-sejr

Det var kampens eneste mål, og dermed tog London-klubben en 1-0-sejr.

Skurken for United blev den franske landsholdsspiller Paul Pogba, der på klodset vis begik det afgørende straffespark mod Héctor Bellerín.

For Arsenal betyder sejren, at holdet ligger nummer otte i Premier League. 12 point i sæsonens første syv kampe er det blevet til.

United ligger på en skuffende 15.-plads med syv point i seks kampe.

Første halvleg på Old Trafford bød ikke på de store højdepunkter. Blot et enkelt skud inden for målrammen kunne de to mandskaber mønstre tilsammen. Det stod hjemmeholdet fra Manchester for.

Det begivenhedsfattige billede gentog sig efter pausen, hvor begge hold stadig havde svært ved at komme til nogen større chancer.

Derfor skulle der også et straffespark til for at bryde måltørken. Arsenals Héctor Bellerín blev spillet i dybden af Willian og straks efter ramt på hælen af Paul Pogba, der var kommet på den forkerte side af den spanske back.

Aubameyang sendte bolden i mål til højre for sig selv, mens United-målmand David de Gea hoppede til den anden side.

Med godt fem minutter tilbage fik United lagt et godt pres ned mod Arsenals mål. Et afrettet indlæg fra indskiftede Donny van de Beek ramte også stolpen, men tættere på kom værterne ikke.