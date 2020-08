Aubameyang sørger for ny FA Cup-titel til Arsenal

Pierre-Emerick Aubayemang var som så mange gange før helten for Arsenal, da han lavede begge holdets mål.

Det er anden gang på tre år og fjerde gang på seks år, at Arsenal vinder FA Cuppen, der er verdens ældste klubturnering.

Andreas Christensen startede på bænken for Chelsea, men blev skiftet ind efter cirka en halv time, da César Azpilicueta måtte udgå med en skade.

Der var kun gået et par minutter, da Emiliano Martinez første gang skulle på arbejde i Arsenal-målet. Mason Mount testede argentineren med et langskud, men lidt efter måtte Martinez give fortabt.

Olivier Giroud modtog bolden i feltet og lagde den af til Christian Pulisic, der efter et hurtigt træk prikkede 1-0-målet ind.

Midt i første halvleg bed Arsenal så fra sig.

Nicolas Pepe bragede først bolden i kassen fra distancen, men fik målet annulleret for offside. Få øjeblikke efter fik Arsenal straffespark, da Pierre-Emerick Aubameyang blev nedlagt i feltet. Gaboneseren omsatte selv sikkert forsøget og udlignede.

Skaden til César Azpilicueta hjalp ikke på Chelseas i forvejen vaklende defensiv, og Arsenal havde overtaget frem mod pausen.

Efter en låst start på anden halvleg begyndte Chelsea så småt at presse Arsenal. Alligevel var det Mikel Artetas tropper, der fik bragt sig foran.

Héctor Bellerín opsnappede bolden midt på egen banehalvdel og stak afsted mod Chelsea-målet. Spanieren blev tacklet, men bolden endte ved Nicolas Pepe, der prompte sendte den videre til Pierre-Emerick Aubameyang.

Den farlige angriber tørrede Kurt Zouma med et elegant træk og lobbede bolden over Willy Caballero til 2-1.

Ondt blev kort efter værre for Chelsea, da Mateo Kovacic blev udvist efter sit andet gule kort.

Arsenal udnyttede overtallet til at tage kontrol over kampen, og føringen blev forsvaret, uden at Chelsea for alvor var tæt på at udligne.

Mens Arsenals sæson nu er slut, så skal Chelsea i aktion i Champions League, hvor holdet næste lørdag møder Bayern München i den anden af to ottendedelsfinaler. Frank Lampard og co. tabte den første 0-3.