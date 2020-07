Aubameyang sender Arsenal i FA Cup-finalen

Josep Guardiolas mangeårige assistent Mikel Arteta kunne således trække sig sejrsrigt ud af mødet med sin tidligere chef, da Arsenal på et tomt Wembley bookede en plads i FA Cup-finalen med en 2-0-sejr over de forsvarende mestre, Manchester City.

Pierre-Emerick Aubameyang stod for begge Arsenals mål i semifinalen og blev altså Citys bøddel.

Arsenal skal i finalen møde enten Manchester United eller Chelsea, der søndag mødes i den anden semifinale på det engelske nationalstadion.

Kampen om det prestigefyldte trofæ spilles 1. august.

Efter en indledning, hvor der stod City på det hele, vågnede Arsenal op til dåd og kom ind i kampen.

Små 20 minutter var gået, da Nicolas Pepe fra højre side sendte bolden mod bageste stolpe. Her dukkede Pierre-Emerick Aubameyang op, og gaboneseren prikkede med en flot afslutning 1-0-målet ind.

Arteta lod til at have fundet opskriften, for hvordan man holder styr på Citys eksplosive offensiv. Arsenal endte med fortjent at gå til pausen foran.

Anden halvleg startede lidt som første. City var meget i boldbesiddelse og lykkedes efterhånden også med at komme frem til oplagte scoringsmuligheder.

Men det forblev lige ved og næsten, og nærmest ud af ingenting gjorde Arsenal det så til 2-0 med cirka 20 minutter tilbage af den ordinære spilletid.

Igen stod Aubameyang for målet. Angriberen blev sendt i dybden og sparkede køligt bolden under City-keeper Ederson.

Det lod til at efterlade City-spillerne en smule modløse, og så kunne Arsenal uden de store problemer i slutfasen indløse billet til FA Cup-finalen for 21. gang i historien.

Det giver London-klubben titlen som det hold, der har været i finalen flest gange. En rekord, der tidligere blev delt med Manchester United.

Sejren slutter samtidig en kedelig stime for Arsenal, der inden lørdagens opgør havde tabt de seneste syv kampe mod Manchester City.