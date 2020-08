Aubameyang: Spændende at være Arsenal-spiller for tiden

London-klubben triumferede i Community Shield med en sejr over Liverpool.

Kampen, der var et opgør mellem sidste sæsons vindere af Premier League og FA Cuppen, endte 1-1 og skulle herefter afgøres i straffesparkskonkurrence.

Aubameyang stod både for Arsenals eneste mål i åbent spil, og han sendte også holdets femte og afgørende straffespark i kassen.

- Vi forbedrer os. Der er stadig masser af arbejde at gøre, men jeg er virkelig glad, og det er spændende at være Arsenal-spiller for tiden, siger Aubameyang til den engelske tv-kanal BT Sport efter kampen.

Den målfarlige angribers kontrakt med Arsenal udløber næste sommer.

Derfor har der været meget snak om en mulig kontraktforlængelse med kaptajnen. Han blev også selv spurgt ind til det før lørdagens kamp.

- Vi får at se. I dag skal vi bare have trofæet, og det er det, svarer han.

Arsenal-manager Mikel Arteta understregede efter triumfen anførerens kvalitet og løftede også lidt af sløret for kontraktforhandlingerne.

- Vi er tæt på, siger han om en mulig aftale med Aubameyang.

- Han var fantastisk i FA Cup-finalen og fantastisk igen i dag. Afgørende kampe og afgørende situationer passer godt til de bedste spillere. Han håndterer den slags pres rigtig godt, siger den spanske manager.

Arsenal spiller den første kamp af den nye Premier League-sæson. Det sker, når holdet 12. september klokken 13.30 tager imod oprykkerne fra Fulham.